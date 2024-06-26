Краснодарский боец Фролов на турнире ACA 177 проведет бой против Абдурахманова

Поединок состоится 28 июня в Сириусе. Краснодарец Артем Фролов, занимающий 4-ю строчку рейтинга среднего веса, проведет бой против первого номера дивизиона Саламу Абдурахманова.

«Сейчас я совершенно другой боец, чем с Гасановым. Я более развитый технически и мощнее, поменял подход к «сгонке» и выхожу на бой крупнее. У меня неплохая борьба, удар у меня есть, но не стоит только на него рассчитывать. Когда ты об этом думаешь, его сложно донести. Удар — он сам придет, главное — поймать кураж», — рассказал Фролов.

Он отметил, что его соперник Саламу — универсальный боец.

«Мне часто есть, что сказать про соперника, но я зачастую лучше промолчу. Я понимаю, что моя сдержанность идет не в плюс к моей популярности, но я такой, какой я есть и не хочу, чтобы за меня краснели. Я считаю, что мужчина должен быть сдержан и следить за своим языком. Придерживаюсь того, что делать свое дело в клетке, а не попусту болтать», — добавил краснодарский боец.

Говоря о планах, Фролов отметил, что хочет провести в АСА бой-реванш с Магомедом Исмаиловым.

«Он большая звезда в России и, конечно, с ним многие хоть выступить. У меня есть спортивная недосказанность после нашего боя. Уверен, в реванше мне по силам победить Исмаилова», — сказал спортсмен.

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