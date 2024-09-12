Краснодарский бизнесмен задержан за хищение 7 млн рублей у Минобороны

Директор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Он подозревается в хищении 7,2 млн рублей у Министерства обороны. Средства выделены на реконструкцию курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища.

В правоохранительных органах отметили, что есть все основания подозревать, что Григорян причастен к даче взятки бывшему начальнику Главного кадрового управления Министерства обороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову.

«Есть все основания подозревать, что Григорян причастен к даче взятки Кузнецову за получение подряда на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища, при реализации которого были похищены денежные средства. Сейчас проводится проверка, по итогам которой в отношении Кузнецова может быть возбуждено еще одно дело о получении взятки, а в отношении Григоряна — о даче взятки», — цитирует собеседника агентства ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о задержании генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова стало известно 14 мая. Следственный комитет РФ сообщил, что он задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

В ходе обысков дома у Кузнецова нашли деньги в рублях и иностранной валюте в общей сумме свыше 100 млн рублей. Кроме того, обнаружили золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Также сообщалось, что Кузнецов получил взятку в виде коттеджа в Краснодаре.

На время следствия военный суд арестовал Юрия Кузнецова — на два месяца. Также на два месяца был арестован Лева Мартиросян, предположительно передавший Кузнецову коттедж в качестве взятки.