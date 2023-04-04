Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий опустился на 33 строчку в рейтинге самых богатых россиян
Российский список Forbes возглавил основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко. Его состояние оценивают в 23,7 млрд долларов.
По версии Forbes основатель торговой сети «Магнит» и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий занял 905-е место в рейтинге богатейших бизнесменов мира. Состояние Сергея Галицкого оценивается в 3,2 млрд долларов.
Среди российских миллиардеров Сергей Галицкий занимает 33-ю строчку. Год назад он находился на 28-м месте среди российских бизнесменов и на 859-м — среди мировых.
Кубанский бизнесмен Олег Дерипаска, состояние которого оценивают в 2,5 млрд долларов занимает 50-е место среди российских миллиардеров и 1217-е — в мире.
Самым богатым человеком в мире признан основатель корпорации SpaceX и владелец компании Tesla Илон Маск. Его состояние оценивают в 180 млрд долларов, пишет Forbes.
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