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Краснодарский Арбат приглашает посетителей на блюзовый концерт и выставку картин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-arbat-priglashaet-posetitelej-na-blyuzovyj-kontsert-i-vystavku-kartin
Краснодарский Арбат приглашает посетителей на блюзовый концерт и выставку картин
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В первые выходные осени гостей улицы Чапаева ждут мастер-классы, музыкальные выступления и ярмарка народных промыслов.

Ярмарка местных мастеров начнет работу в 10:00. С 17:00 до 20:00 пройдут творческие мастер-классы по созданию брелоков и брошей. Также свои пейзажи, портреты и натюрморты представят местные художники.

Выставка работ «Во имя Родины» учеников местных художественных школ пройдет на Арбате с 16:00 до 19:30.

Музыкальный вечер в районе Чапаева, 86 начнется в 19:00 — выступят Ольга Дух, Арина Лиснецова, Nitro и Ула Диринг, которые исполнят авторские песни, известные каверы и блюз, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: выступить на краснодарском Арбате можно будет, заполнив «анкету творца».

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