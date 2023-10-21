Краснодарский Арбат переходит на осенне-зимний режим

В эти выходные на пешеходной зоне на улице Чапаева будут работать только ярмарка и выставка картин.

Артисты и чтецы выступать больше не будут — краснодарский Арбат переходит в осенне-зимний период. Однако останется выставка местных художников — он представят натюрморты, портреты и пейзажи с 12:00 до 18:00.

Работать будет и традиционная ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. На ней можно купить косметику и украшения ручной работы, аксессуары и вязаные игрушки. Начинает свою работу ярмарка в 10:00.

Несмотря на то, что артисты выступать на Арбате больше не будут, он все равно останется пешеходным, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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