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Краснодарский Арбат переходит на осенне-зимний режим

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-arbat-perehodit-na-osenne-zimnij-rezhim?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Краснодарский Арбат переходит на осенне-зимний режим
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В эти выходные на пешеходной зоне на улице Чапаева будут работать только ярмарка и выставка картин.

Артисты и чтецы выступать больше не будут — краснодарский Арбат переходит в осенне-зимний период. Однако останется выставка местных художников — он представят натюрморты, портреты и пейзажи с 12:00 до 18:00.

Работать будет и традиционная ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. На ней можно купить косметику и украшения ручной работы, аксессуары и вязаные игрушки. Начинает свою работу ярмарка в 10:00.

Несмотря на то, что артисты выступать на Арбате больше не будут, он все равно останется пешеходным, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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