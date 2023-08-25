Краснодарский Арбат: гостей улицы Чапаева ждут ярмарка, вечер стихов и выступление диджея

На пешеходной части улицы Чапаева краснодарцы смогут посетить поэтический вечер, ярмарку прикладного творчества и музыкальные мастер-классы.

Ярмарка местных мастеров откроется в 10:00. На ней можно приобрести товары народного промысла из натуральных материалов — от украшений и кухонной утвари до одежды. Там же художники представят натюрморты, пейзажи и портреты.

В 19:00 начнется творческий вечер — в районе Чапаева, 86 члены поэтического клуба «Птицы» прочитают свои стихи о высоком. После желающие на тематическом мастер-классе могут попробовать себя в роли диджеев. За пультом будет Андрей Валуев.

С 21:00 до 22:00 сольную программу представит Наталья Гонтаренко, которая исполнит каверы на знаменитые песни, стихи и авторские композиции, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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