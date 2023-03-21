Краснодарские ученые и инженеры планируют спасать берег Таганрога от обрушения в Азовское море

План спасения, который заказало «Управление водохозяйственным комплексом Ростовской области», должен быть готов к 20 сентября 2023 года.

Ожидается не только оценка критического положения берега, но и возможное решение этой проблемы. Ученые проведут исследования береговой линии в Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. От исследователей требуется прогнозирование того, где будет проходить береговая линия залива Таганрога в 2030 году, а также математическая модель гидро- и литодинамических процессов этого залива. Основная цель исследования ― план защиты береговой линии и превентивные меры для спасения от обрушения, либо для снижения скорости этого процесса. Помимо этого, отчеты исследований необходимо представить за период с 70-х годов XX века и до 2022 года.

Цена контракта оценивается в 30 млн рублей. Победителем конкурса из трех участников стало краснодарское ООО «Проектный институт территориального развития». Цену за услуги Институт назначил в 23,4 млн рублей ― она меньше стоимости работ других участников. Однако по решению ФАС из-за поступившей жалобы контракт еще не подписан.

По подсчетам группы ученых из Южного научного центра РАН, опубликованных в книге 2022 года про исследования разрушения береговой линии Азовского море, в течение 20 лет часть территорий Краснодарского края и Ростовской области могут затонуть. Площадь возможных затоплений сопоставима с размером некоторых европейских стран.

Урон повреждений в таком случае оценивается в сотнях млн рублей, тогда как укрепление берега обойдется в 40 млн, сообщает donnews.ru.

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