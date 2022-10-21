Краснодарские предприниматели привезли груз гуманитарной помощи в Мариуполь

Видео канала «Кубань 24»

Они доставили продукты и предметы первой необходимости. Специально для «Кубань 24» и проекта «За Наших» волонтеры записали эксклюзивные интервью с местными жителями и узнали правду о трагических событиях.

— В беде не оставляете нас, спасибо за лекарства, за хлеб, за все, что вы для нас делаете. Родные наши, нам очень нужна ваша помощь, жители Мариуполя очень вам благодарны.

Город покалечен, но не сломлен. Мужеством его жителей можно лишь восхищаться. Мариуполец Дмитрий потерял ногу, когда прилетел снаряд, но свою малую Родину не бросил.

— Осколочное ранение и ампутация. Помогали люди. Духом главное не падать. Помощь приезжает, все слава богу.

Вячеслав Варяников, Георгий Ким, Сергей Дегай — предприниматели из Краснодарского края. Развивают сеть аптек по стране, все родом из маленького города Елизово Камчатского края. Они не остались в стороне и приехали к тем, кто так отчаянно нуждается в помощи.

— Теперь каждый день будем возить хлеб и гуманитарку в проблемные районы в Мариуполе и остальные населенные пункты.

Гуманитарную помощь из России доставляют регулярно. Рискуя жизнью под обстрелами, водители со всей страны едут к местным жителям и к тем, кто их защищает на передовой. С начала СВО поток помощи из России не прекращается.

«Эта автоколонна состоит из порядка 30 машин. Гуманитарную помощь сюда везут со всей России: из Москвы, Краснодарского края и из Курска, с любовью. Помимо продуктов и медикаментов есть трогательные подарки от детей России детям Донбасса — раскраски, игрушки и даже книги. Как нам рассказали водители в центре гуманитарной помощи, это все приносили ветераны Афганистана, пенсионеры и даже школьники», — рассказывает корреспондент Александра Шпакова.

Краснодарский блогер, с которым провожали гумпомощь подразделениям Барс, Игорь и его Орда, так он называет подписчиков, уже получили благодарность от воинов.

— Спасибо от бойцов, получивших гуманитарку, каналу «Адская рулетка». Ребята вот только пришли с передовой. Всем спасибо большое, так держать. Ребята, ваша помощь для нас немаловажна.

Для жителей Донецкой и Луганской народных республик такие вереницы гуманитарной помощи — один из символов русского мира, который своих не бросает. Сотнями тон измеряется количество продуктов, одежды, лекарств и средств личной гигиены которое отправили жители Кубани с начала спецоперации.