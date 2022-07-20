«Краснодарские известия» открыли гуманитарный сбор книг для жителей Донбасса

Фото t.me/ki_krd

С 20 по 22 июля с 9:00 до 18:00 все желающие могут принести книги в редакцию «Краснодарских известий» по адресу: улица Северная, 279, отдел подписки газеты.

Те, кто хочет передать жителям Донбасса книги, но не может приехать в редакцию лично, могут позвонить в редакцию по телефону: 8 (861) 251-64-39 или написать на почту [email protected]

«Наш коллектив совместно с кубанским благотворительным сообществом «Добро и дело» решил помочь волонтерам в гуманитарном сборе и открыть на базе редакции пункт приема книг», — рассказали в «Краснодарских известиях».

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