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«Краснодарские известия» открыли гуманитарный сбор книг для жителей Донбасса

Общество
20.07.2022 17:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskie-izvestiya-otkryli-gumanitarnyj-sbor-knig-dlya-zhitelej-donbassa
«Краснодарские известия» открыли гуманитарный сбор книг для жителей Донбасса
Фото t.me/ki_krd

С 20 по 22 июля с 9:00 до 18:00 все желающие могут принести книги в редакцию «Краснодарских известий» по адресу: улица Северная, 279, отдел подписки газеты.

Те, кто хочет передать жителям Донбасса книги, но не может приехать в редакцию лично, могут позвонить в редакцию по телефону: 8 (861) 251-64-39 или написать на почту [email protected]

«Наш коллектив совместно с кубанским благотворительным сообществом «Добро и дело» решил помочь волонтерам в гуманитарном сборе и открыть на базе редакции пункт приема книг», — рассказали в «Краснодарских известиях».

Читайте также: в Краснодарском крае Народный фронт раздает подарки молодым мамам из Донбасса.

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