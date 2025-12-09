Краснодарские дети и подростки открыли для себя мир ИИ и цифровых технологий

В Краснодарском крае ребята из Новороссийска и Ильского с помощью искусственного интеллекта научились писать код, создавать игровые вселенные, генерировать тексты, изображения, аудио и видео. Они вошли в число первых участников масштабного социального образовательного проекта, реализуемого уже в 30 регионах России.

Сбер, Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и школа программирования «Алгоритмика» разработали и реализовали по всей стране образовательную программу для детей-сирот и воспитанников детских домов. В Краснодарском крае обучение уже прошли 30 детей из Новороссийска и поселка Ильского.

Занятия проходили очно 5 дней по 4 академических часа с учетом возрастных особенностей в двух группах: для 9–11 лет «Нейросмена. Мои первые проекты с ИИ» и «Нейросмена 2.1» — для 12–18 лет. Под руководством опытных педагогов и наставников дети и подростки знакомились с возможностями применения в жизни, учебе и работе нейросетей GigaChat и Kandinsky. Каждый из ребят сам выбрал, над каким проектом работать: комиксом, мультфильмом или игрой. Это помогло развитию их инициативности и творческого мышления.

«В России очень востребованы кадры для цифровой экономики. Развитием этих компетенций молодежь занимается уже со школы, большое внимание IT-направлению уделяют в вузах, многие работодатели обучают работе с ИИ свои перспективные кадры. Очень важно, что 30 ребят из Краснодарского края благодаря этому масштабному образовательному проекту Сбера и партнеров получили новые ценные знания. Такие социально важные инициативы дают им качественно новые возможности развития сверхвостребованных цифровых навыков: понимания трендов технологий, основ программирования, промптинга и создания компьютерных игр с помощью искусственного интеллекта. Эта 20-часовая социальная программа открыла для краснодарских ребят новые горизонты, дала проявить себя в творчестве, точных науках и цифровых технологиях. Возможно, уже через пару лет они смогут стать талантливыми учеными, цифровыми инженерами или успешными IT-предпринимателями», — отметил Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

13-летний Петя из Новороссийска сначала думал, что программирование — это сложно и скучно. Но после первых занятий все изменилось.

«Мне очень понравился курс! Мы создавали свои видео, рисовали картинки, добавляли звуки — это было по-настоящему круто!» — поделился мальчик.

Старшеклассник Данила, 17 лет, из поселка Ильского тоже нашел то, что зажгло в нем интерес.

«Я научился делать элементы игр и придумывать необычных героев. Оказалось, что возможностей — безгранично! Дома я часто играю в простые компьютерные игры, но быстро теряю интерес. А на занятиях даже не замечал, как пролетает время. Пока не решил, кем стану, но точно хочу дальше разбираться в программировании и искусственном интеллекте», — сказал подросток.

Виктория, 18 лет, из Ильского, признается, что не ожидала увлечься ИТ.

«Я увлекаюсь рисованием и рукоделием, а в игры почти не играю. Но когда начала создавать свою собственную пиксельную игру — с платформами и персонажами — мне это очень зашло! Хотя я мечтаю стать поваром-кондитером, искусственный интеллект меня действительно увлек. Думаю, буду и дальше с ним работать, узнавать новое», — поделилась девушка.

Обучение для детей-сирот и воспитанников детских домов уже прошли более тысячи ребят по всей стране. Занятия организовали на базе детских учреждений и школ «Алгоритмики» в 30 регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Архангельской, Волгоградской, Тюменской, Воронежской, Брянской, Саратовской, Омской, Калужской, Самарской, Амурской, Псковской, Томской, Кировской, Свердловской, Владимирской, Астраханской и Ростовской областях, Башкортостане, Чувашии, Карелии, Тыве, Татарстане и Республике Коми, а также в Пермском, Алтайском, Ставропольском, Хабаровском и Камчатском крае.

Подпишись, здесь всегда интересно.