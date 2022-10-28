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Краснодарские «Богатыри» выступят в Сочи на домашнем Кубке России по регби-7

Спорт
28.10.2022 19:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskie-bogatyri-vystupyat-v-sochi-na-domashnem-kubke-rossii-po-regbi-7
Видео канала «Кубань 24»

Игры пройдут в выходные на стадионе имени Славы Метревели. Кубанский коллектив в числе 11 команд-участниц.

Хозяева попали в одну группу с красноярским «Енисеем» и коллективами из Ростова-на-Дону и Воронежа. По регламенту Кубок страны отличается от чемпионата.

«Чемпионат — это в первую очередь команды премьер-лиги. Там нет возрастов, все выступают сильнейшими составами. А в Кубке игроки до 23 лет участвуют. Как раз это наш возраст. У нас средний возраст команды — 19-20 лет», — сказал главный тренер РК «Богатыри» Антон Левченко.

Антон Левченко руководил «Богатырями» и два года назад в чемпионате России по регби-15. Сейчас он тренер сборной страны по регби-7. Костяк краснодарской команды составляют студенты Кубанского госуниверситета физической культуры, спорта и туризма. Капитану Даниилу Коробкину, например, всего 21 год.

«Каждый год меняется состав. Кто-то уходит, кто-то приходит. Но ничего, мы сыгрываемся, и начинает получаться. Я уже капитан долгое время, года полтора. Чувствуется ответственность. Пытаюсь настраивать команду по-особенному», — сказал капитан РК «Богатыри» Даниил Коробкин.

В субботу, 29 октября, краснодарцы проведут три матча группового этапа. Четвертьфиналы, полуфиналы и решающие поединки Кубка России состоятся 30 октября.

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