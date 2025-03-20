Краснодарская компания улучшила производственный процесс по нацпроекту

На предприятии «ДорСветЭнерго» планируют повысить выработку и количество выпускаемой продукции за счет внедрения бережливых технологий в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

К такой инициативе присоединились уже свыше 340 кубанских предприятий, отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Благодаря бережливым инструментам сотрудники учатся анализировать и комплексно смотреть на рабочие процессы.

«Проект становится не просто инструментом повышения производительности, а платформой для долгосрочного развития бизнеса в регионе», — добавил он.

Рабочая группа предприятия совместно с экспертами определит пилотный проект, а затем проведет диагностику его состояния, выявит проблемы и устранит их.

«Мы надеемся достичь основной цели проекта за счет изменения образа мышления сотрудников. Для этого необходимо преодолеть старые привычки и внедрить новое понимание рабочих процессов», — цитирует эксперта Федерального центра компетенций Дмитрия Алексеева пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

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