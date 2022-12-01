Краснодарская команда по хоккею с мячом сыграет на турнире памяти тренера Юрия Петрова

В подмосковном Красногорке проведут всероссийский турнир памяти заслуженного тренера СССР Юрия Петрова. Матчи пройдут 3 и 4 декабря.

Краснодарский коллектив тренировался в Ледовом дворце в Горячем Ключе. Игроки приехали из разных регионов страны. Год назад хоккеисты уже ездили в Красногорск и стали вторыми вслед за хозяевами.

«По личным встречам у нас все было неплохо, но по разнице мячей мы стали вторыми. На самом деле, это не реванш, но в призеры мы войдем. Будет больше команд — 12, и мы рассчитываем попасть в тройку», — сказал игрок ХК «Краснодар» Фарит Якубов.

Фарит Якубов в 1990-е годы отыграл четыре сезона в российской высшей лиге, ездил в Финляндию на чемпионат мира среди ветеранов. Три года назад он собрал первую на Кубани команду по хоккею с мячом. В его коллективе есть разновозрастные игроки. Младшему, единственному уроженцу Горячего Ключа Александру Викторову — 21 год, а самому опытному, Игорю Гореву — 63.

«Мы когда приехали в Красногорск, все думали: ребята из Краснодара приехали, они там в футбол должны играть. А тут в хоккей с мячом приехали играть. Ажиотаж был: как так, из Краснодара в хоккей с мячом играть приехали», — поделился игрок ХК «Краснодар» Игорь Горев.

В хоккей с мячом играют два тайма по 45 минут, как в футболе. В Красногорске формат для ветеранов — один получасовой тайм. В заявке «Краснодара» 30 человек, на площадке могут одновременно находиться 11 игроков. В турнире памяти Петрова не участвуют профессионалы.