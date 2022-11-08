Краснодарская гимнастка выиграла пять медалей на «Турнире спортивной славы»

Видео канала «Кубань 24»

Соревнования проходили в Могилеве. Краснодарка Елизавета Ус выступала в составе национальной сборной и стала победителем в команде вместе с олимпийской чемпионкой Токио Владиславой Уразовой.

В многоборье Елизавета Ус взяла серебро, уступив лишь москвичке Диане Кустовой. Также в отдельных видах она стала второй в опорном прыжке, на бревне и в вольных упражнениях.

«Лиза с этого года выступает на взрослых соревнованиях. Главное, что база на снарядах у нее высокая, что очень важно. И соревнования, которые были в Беларуси, она прошла очень успешно, не упав ни на одном снаряде и набрав высокую сумму баллов. Так она уже заявила о себе на следующий год. Потому что летом она лечила ногу, там была травма», — рассказала директор СШОР Краснодарского края имени Казаджиева Ирина Гаврик.

После травмы воспитанница краевой школы олимпийского резерва имени Казаджиева успела набрать форму к главным стартам осени. Перед поездкой в Могилев Елизавета Ус выиграла золото командного первенства страны в Пензе.