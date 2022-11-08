Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Краснодарская гимнастка выиграла пять медалей на «Турнире спортивной славы»

Спорт
08.11.2022 13:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskaya-gimnastka-vyigrala-pyat-medalej-na-turnire-sportivnoj-slavy
Видео канала «Кубань 24»

Соревнования проходили в Могилеве. Краснодарка Елизавета Ус выступала в составе национальной сборной и стала победителем в команде вместе с олимпийской чемпионкой Токио Владиславой Уразовой.

В многоборье Елизавета Ус взяла серебро, уступив лишь москвичке Диане Кустовой. Также в отдельных видах она стала второй в опорном прыжке, на бревне и в вольных упражнениях.

«Лиза с этого года выступает на взрослых соревнованиях. Главное, что база на снарядах у нее высокая, что очень важно. И соревнования, которые были в Беларуси, она прошла очень успешно, не упав ни на одном снаряде и набрав высокую сумму баллов. Так она уже заявила о себе на следующий год. Потому что летом она лечила ногу, там была травма», — рассказала директор СШОР Краснодарского края имени Казаджиева Ирина Гаврик.

После травмы воспитанница краевой школы олимпийского резерва имени Казаджиева успела набрать форму к главным стартам осени. Перед поездкой в Могилев Елизавета Ус выиграла золото командного первенства страны в Пензе.

Автор:
Максим Герасин
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится совершить аварийную посадку в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится совершить аварийную посадку в Сочи
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
Число погибших при обрушении балкона в Сочи выросло до трех
Число погибших при обрушении балкона в Сочи выросло до трех
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Синоптики спрогнозировали потепление в Краснодарском крае к концу недели
  2. В центре Краснодара ограничат движение для большегрузов
  3. Паромы перевезли через Керченский пролив 27,2 тыс. пассажиров и 16 тыс. автомобилей
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром столкнулись шесть автомобилей
  6. В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета, совершившего экстренную посадку в Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях