Краснодарская гимнастка выиграла пять медалей на «Турнире спортивной славы»
Соревнования проходили в Могилеве. Краснодарка Елизавета Ус выступала в составе национальной сборной и стала победителем в команде вместе с олимпийской чемпионкой Токио Владиславой Уразовой.
В многоборье Елизавета Ус взяла серебро, уступив лишь москвичке Диане Кустовой. Также в отдельных видах она стала второй в опорном прыжке, на бревне и в вольных упражнениях.
«Лиза с этого года выступает на взрослых соревнованиях. Главное, что база на снарядах у нее высокая, что очень важно. И соревнования, которые были в Беларуси, она прошла очень успешно, не упав ни на одном снаряде и набрав высокую сумму баллов. Так она уже заявила о себе на следующий год. Потому что летом она лечила ногу, там была травма», — рассказала директор СШОР Краснодарского края имени Казаджиева Ирина Гаврик.
После травмы воспитанница краевой школы олимпийского резерва имени Казаджиева успела набрать форму к главным стартам осени. Перед поездкой в Могилев Елизавета Ус выиграла золото командного первенства страны в Пензе.
- Синоптики спрогнозировали потепление в Краснодарском крае к концу недели
- В центре Краснодара ограничат движение для большегрузов
- Паромы перевезли через Керченский пролив 27,2 тыс. пассажиров и 16 тыс. автомобилей
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром столкнулись шесть автомобилей
- В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета, совершившего экстренную посадку в Сочи