Краснодарец Илья Коваль получил ортезы для ходьбы благодаря девелоперу «НВМ»

Пятилетний мальчик имеет тяжелое заболевание – у Ильи врожденный порок развития позвоночника и спинного мозга.

Супруги Коваль смогли построить большую и дружную семью – они воспитывают семеро детей. Илья родился шестым, но не менее любимым малышом. С самого рождения мальчик борется с тяжелой болезнью. Сразу после появления на свет ребенку провели операцию по устранению спинномозговой грыжи, а в 2021 году – операцию по ликвидации фиксации спинного мозга. После хирургического вмешательства Илья должен ходить в специальных аппаратах на голеностопные суставы, чтобы формировалась правильная походка.

Родители Ильи не могли позволить себе такую дорогостоящую покупку, поэтому обратились за помощью в краевой благотворительный фонд помощи детям «Край добра». В 2022 году фонд помог приобрести ортезы, но со временем они стали мальчику малы. Новые аппараты ребенок получил в конце февраля, аппараты оплатила компания «НВМ».