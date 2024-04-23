Краснодар занял 10 место в РФ по доступности остановок общественного транспорта

Эксперты составили рейтинг российских городов-миллионников по доступности инфраструктуры общественного транспорта для жителей.

Первое место занял Санкт-Петербург. Доля жителей, чьи дома находятся в 500 метрах от остановок в городе составила 98,46%. На втором месте Ростов-на-Дону — 95%, на третьем Екатеринбург — 94,85%.

Среди лидеров рейтинга также Уфа — 94,43%, Нижний Новгород — 94,35% и Красноярск — 93,79%.

Краснодар занял 10 место рейтинга. По статистике, 92,42% людей в краевой столице живут в 500 метрах от остановки общественного транспорта.

Последние места рейтинга заняли Омск — 90,54%, Казань — 90,77% и Воронеж — 90,99%, сообщает агентство Marketing Logic.

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