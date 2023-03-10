Рейтинг городов с самыми защищенными от краж квартирами возглавил Краснодар

По данным исследования, проведенного в феврале, спрос на системы безопасности для дома в краевой столице вырос на 412% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России продажи оборудования для безопасности увеличились на 106%.

По этому показателю Краснодар стал лидером среди крупных городов России. Также в первую тройку вошли Волгоград (на 330%), Челябинск (на 314%) и Нижний Новгород (на 282%).

Меньше всего системы безопасности покупали в Ростове-на-Дону (+63%), Москве (+70%) и Воронеже (+72%).

В числе популярных приспособлений датчики движения, электромагнитные замки, детекторы освещенности, муляжи видеокамер, охранные извещатели, комплекты видеонаблюдения, сигнализации, а также пульты для ворот и шлагбаумов и звуковые оповещатели.

Эксперты полагают, что причиной роста спроса стало приближение летнего сезона. В период летних отпусков обычно фиксируется большое количество квартирных краж, так как хозяева долго отсутствуют дома. Специалисты также напоминают, что снизить риск квартирной кражи могут не только технологичные замки, но и обычные таймеры электричества. Они будут включать во всем доме свет в определенное время и выключать его. Так дом не будет казаться пустующим, сообщает портал CBS media.

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