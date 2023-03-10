Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Рейтинг городов с самыми защищенными от краж квартирами возглавил Краснодар

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-vozglavil-rejting-gorodov-s-samymi-zashhishhennymi-ot-krazh-kvartirami
Рейтинг городов с самыми защищенными от краж квартирами возглавил Краснодар
Фото pxhere.com

По данным исследования, проведенного в феврале, спрос на системы безопасности для дома в краевой столице вырос на 412% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России продажи оборудования для безопасности увеличились на 106%.

По этому показателю Краснодар стал лидером среди крупных городов России. Также в первую тройку вошли Волгоград (на 330%), Челябинск (на 314%) и Нижний Новгород (на 282%).

Меньше всего системы безопасности покупали в Ростове-на-Дону (+63%), Москве (+70%) и Воронеже (+72%).

В числе популярных приспособлений датчики движения, электромагнитные замки, детекторы освещенности, муляжи видеокамер, охранные извещатели, комплекты видеонаблюдения, сигнализации, а также пульты для ворот и шлагбаумов и звуковые оповещатели.

Эксперты полагают, что причиной роста спроса стало приближение летнего сезона. В период летних отпусков обычно фиксируется большое количество квартирных краж, так как хозяева долго отсутствуют дома. Специалисты также напоминают, что снизить риск квартирной кражи могут не только технологичные замки, но и обычные таймеры электричества. Они будут включать во всем доме свет в определенное время и выключать его. Так дом не будет казаться пустующим, сообщает портал CBS media.

Читайте также: как обезопасить свое жилище от посягательства домушников.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место
Мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Провожал домой: в Краснодаре мужчина развратил 8-летнюю подругу своих детей, которая была у них в гостях
  2. Спасатели помогли освободиться мужчине, прикованному наручниками к трубе в Новороссийске
  3. Разрывшего древний курган фермера будут судить в Краснодарском крае
  4. На Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части
  5. Экс-форвард «Краснодар» Ари рассказал о планах стать депутатом в России
  6. Шеф-повар из Краснодара вошел в топ-10 лучших поваров России
Прямой эфир
Мы в соцсетях