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Краснодар вошел в тройку городов России с самыми привлекательными и перспективными невестами

Общество
08.08.2022 08:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-voshel-v-trojku-gorodov-rossii-s-samymi-privlekatelnymi-i-perspektivnymi-nevestami
Видео канала «Кубань 24»

Возглавили список Москва и Санкт-Петербург, также в пятерку попали Сочи и Казань. Рейтинг составлен по итогам опроса пользователей крупного портала по поиску работы.

В результате опроса специалисты выяснили основные критерии отбора женщин, которыми руководствуются россияне. Оказалось, что 62% мужчин самыми важными качествами избранницы считают честность и верность. Многим импонирует добродушие и открытость дам. Внешность женщины оценивают больше половины женихов, столько же — интеллект спутницы.

Также около 40% респондентов ценят, когда у второй половины есть чувство юмора. Еще мужчины хотят, чтобы девушка была образована, занималась спортом, следила за здоровьем, умела готовить и была трудолюбивой.

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