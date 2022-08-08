Краснодар вошел в тройку городов России с самыми привлекательными и перспективными невестами
Общество
08.08.2022 08:27
Возглавили список Москва и Санкт-Петербург, также в пятерку попали Сочи и Казань. Рейтинг составлен по итогам опроса пользователей крупного портала по поиску работы.
В результате опроса специалисты выяснили основные критерии отбора женщин, которыми руководствуются россияне. Оказалось, что 62% мужчин самыми важными качествами избранницы считают честность и верность. Многим импонирует добродушие и открытость дам. Внешность женщины оценивают больше половины женихов, столько же — интеллект спутницы.
Также около 40% респондентов ценят, когда у второй половины есть чувство юмора. Еще мужчины хотят, чтобы девушка была образована, занималась спортом, следила за здоровьем, умела готовить и была трудолюбивой.
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