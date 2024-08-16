Краснодар вошел в топ крупных городов России с самым чистым воздухом

Согласно сводке качества воздуха за 15 августа, среднесуточное значение PM 2.5 в краевой столице составило 5 мкг/м. куб.

По этому показателю Краснодар разделил четвертое место списка с Йошкар-Олой, Екатеринбургом, Воронежем и Калининградом.

Впереди по качеству воздуха оказались лишь Чебоксары (3 мкг/м. куб.), Норильск (4 мкг/м. куб.) и Санкт-Петербург (4 мкг/м. куб.).

Эти данные получили с датчиков Nebo, установленных в различных городах страны. Они означают, что уровни загрязняющих веществ находятся в пределах допустимых значений, и здоровье жителей не подвергается риску из-за загрязнения воздуха, сообщает Telegram-канал «Чистое небо».

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