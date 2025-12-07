Краснодар вошел в топ городов с высокими тратами горожан на кофе

Аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД» назвали города-миллионники, жители которых больше всего тратят в кофейнях.

Первое место занял Челябинск, там средний чек в сентябре — октябре в кофейнях составил 610 рублей. На втором месте Санкт-Петербург — 603 рубля. На третьем месте Новосибирск — 597 рублей.

Далее идут Москва — 564 рубля и Красноярск — 506 рублей. На третьем месте Краснодар, где средний чек в кофейнях составляет 501 рубль.

Менее 500 рублей за кофе оставляют жители Ростова-на-Дону (494 рубля), Казани (477 рублей) и Волгограда (470 рублей). На десятом месте Екатеринбург — 467 рублей.

Еще меньше на кофе тратят в Приволжье. В Уфе средний чек в кофейнях составляет 465 рублей, в Самаре — 462 рубля, в Перми — 453 рубля. В Нижнем Новгороде — 437 рублей. Пятнадцатое место занял Воронеж, там на кофе в среднем тратят 427 рублей, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в России растворимый кофе подорожал до 4 тыс. рублей за килограмм.

Подпишись, здесь всегда интересно.