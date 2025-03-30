Краснодар вошел в топ-5 мест России с красивым цветением деревьев

Аналитики рассказали о пяти самых живописных и вдохновляющих местах России, где можно насладиться ранним цветением.

Первое место занял Дагестан — весна там наполнена сладким ароматом абрикосовых садов, которые цветут в марте-апреле. Пика цветение достигает во вторую неделю апреля и длится около 10 дней.

«До того, как распустятся листья, абрикосовые деревья одеваются в нежное цветение: из почек появляются розовые бутоны, а они раскрываются в цветки, напоминающие сакуру. Цветение в Дагестане можно наблюдать в нескольких живописных местах — например, села Гонода и Гоцатль», — рассказали специалисты.

Еще одно место, где весна предстает во всей красе — Краснодар.

«Цветение сливовых деревьев, особенно сортов Нигра и Писсарди, ничем не уступает японской сакуре. Лучшее время, чтобы насладиться ярким цветением сливы, — с конца марта до начала апреля. Но надо торопиться: период цветения длится всего 8-12 дней», — отметили аналитики.

В тюльпановое море в апреле превращается бескрайняя степь Калмыкии. Продолжительность и яркость цветения зависит от погоды — диким тюльпанам нужны морозные зимы со снегом и солнечная весна с умеренными дождями. Цветение при идеальных условиях длится от 7 до 14 дней.

В Абрау-Дюрсо с конца апреля до середины мая расцветает багряник — церцис: его розоватые цветы создают необычную атмосферу на фоне озера.

Просторы Алтая в конце марта оживают весенними кандыком, мать-и-мачехой, медуницей и примулой. Особенно впечатляет цветение ветреницы, которая словно устилает поля нежным белым ковром. Она цветет с апреля до начала лета, после чего надземная часть отмирает, а растение погружается в состояние покоя до весны.

«Посмотреть на ветреницу можно в Алтайском заповеднике в Телецком и Балыкчинском флористических районах. Цветок произрастает на высотах 435—2000 м над уровнем моря. Также цветение можно увидеть в окрестностях села Яйло и на склонах у кордона Караташ», — цитирует исследование «Яндекс Путешествий» RT.

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