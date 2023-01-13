Краснодар вошел в топ-3 городов с самыми вежливыми водителями

Крупный портал по поиску работы провел опрос среди пешеходов и выяснил, какая культура поведения водителей в разных городах России.

В опросе с октября 2022 года по январь 2023 года приняли участие 13 тыс. представителей экономически активного населения из городов-миллионников.

По мнению пешеходов, самые вежливые водители в Москве — 3,5 балла из 5, Санкт-Петербурге — 3,4 и Краснодаре — 3,3. Хуже всего поведение автомобилистов пешеходы оценили в Казани и Новосибирске — там автовежливость составила 2,7 балла.

При опросе пешеходы учитывали соблюдение скоростного режима, парковку, готовность пропустить людей на пешеходном переходе и аккуратность во время непогоды.

При этом сами автомобилисты считают, что уровень культуры на дорогах выше в Красноярске — 3,7 балла, Екатеринбурге — 3,6, Самаре, Санкт-Петербурге и Москве — по 3,4 балла. Водители при опросе оценивали рискованные перестроения, громкую музыку, использование поворотников, а также слишком медленное движение.

Аналогичное исследование сервис проводил в 2021 году — с тех пор Краснодар улучшил показатель на 0,4 балла, сообщает пресс-служба SuperJob.

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