Краснодар вошел в топ-3 городов-миллионников по темпам роста электротранспорта

Сводный рейтинг составлен по данным на 8 декабря. Он не учитывает планы по поставке транспорта до конца года.

Согласно данным исследования, по темпам обновления электротранспорта за последние 3 года на первом месте среди городов-миллионников находится Челябинск (рост 124 единицы), на втором месте — Красноярск (рост 112 единиц транспорта). Краснодар находится на третьем месте (рост 94 единицы транспорта).

Если учесть закупку электробусов, то второе место с Красноярском разделит Волгоград.

Аналитики отметили, что в следующем году ожидаются масштабные закупки электротранспорта в 11 концессионных городах, сообщает Telegram-канал «Приоритет для ОТ в городах».

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