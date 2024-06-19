Краснодар вошел в топ-10 российских городов, где чаще всего заказывают доставку
Big Data МТС проанализировала обезличенные данные сервисов доставки продуктов. Кубанская столица стала одним из десяти городов страны, где доставкой пользуются активнее всего. Кроме того, вырос интерес к таким сервисам у пользователей в возрасте от 55 лет. С начала года их количество выросло на 39% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Сейчас они занимают самую высокую долю среди всех возрастных групп.
Пандемия подстегнула высокий спрос на сервисы доставки продуктов. Удобство, экономия времени, а также уверенность в безопасности услуг делают их все более привлекательными для людей старшего поколения. Например, самую большую долю в таких сервисах занимает аудитория старше 55 лет, на которую приходится 28% от всех пользователей — это самый высокий показатель с 2020 года. По сравнению с прошлым годом доля увеличилась на 10 процентных пунктов (п.п.)
Поколение в возрасте 45-54 также стали активнее пользоваться сервисами доставки продуктов. Их доля выросла на 5 п.п. и составляет 17,5%. Также значительную долю на рынке занимает возрастная группа 35-44 лет — 22%. Доля несовершеннолетних пользователей, напротив, сократилась на 3 п.п. по сравнению с прошлым годом, а среди других возрастных категорий значительных изменений не наблюдается.
Общее количество покупок за январь — май 2023 к аналогичному периоду 2024 незначительно сократилось. Несмотря на это, средний чек заказов в мае 2024 стал на 15% выше, чем в мае 2023.
Согласно данным исследования, в топ 10 городов, где чаще пользуются сервисами доставки продуктов, входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара и Пермь.