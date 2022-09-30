Краснодар в час пик увяз в 9-балльных пробках
Общество
30.09.2022 17:44
Серьезные пробки в краевом центре образовались вечером 30 сентября. Сервис «Яндекс Карты» оценил дорожную ситуацию в Краснодаре в 9 баллов.
По данным сервиса на 17:30, сильные заторы образовались в центральной части города, на улицах: Северной, Селезнева, Зиповской, Красной, Гаврилова, Тургенева, Дзержинского, Передовой, Новороссийской, Ленина, Буденного, Кубанской Набережной, а также на Садовом мосту.
Также постоять в пробке придется и на окраинах города: на Западном обходе, Мачуги, 1 Мая, Солнечной, Сормовской, Петра Метальникова и Дорожной.
Кроме того, в краевом центре затруднен выезд из города: на улице Уральской, на Восточном обходе, на Ростовском шоссе, а также перед Яблоновским и Тургеневскими мостами.
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