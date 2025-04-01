Краснодар стал самым спортивным городом России

Цифровая экосистема МТС на основе данных сервиса геоаналитики МТС Геоэффект и онлайн-касс «Эвотор» проанализировала спортивную активность жителей России. Для анализа использовались фитнес-центры и приложения для активного образа жизни за февраль 2024 и 2025 года.

Самыми активными пользователями ЗОЖ-приложений стали краснодарцы, обогнав по этому показателю Москву и Санкт-Петербург.

По данным МТС Геоэффект около 40% краснодарцев хотя бы дважды в месяц используют фитнес-трекеры или тренируются на улице с помощью фитнес-приложений. В среднем в России приложения для занятия спортом устанавливает каждый третий. При этом количество входов в приложения для занятий активным спортом на свежем воздухе, отслеживания питания и других показателей здоровья выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ-5 российских городов с активной спортивной позицией вошли также Красноярск и Хабаровск.

В целом по России продажи абонементов спортклубов превысили прошлогодние на 6% в денежном выражении. Средний чек покупки в стране составил 5 163 рубля, что на 1% больше, чем в прошлом году.

Больше всех за занятия спортом готовы платить москвичи и краснодарцы. Меньше всех ― челябинцы.

В ходе исследования МТС Геоэффект оценил регулярность и длительность сессий 33,1 млн пользователей в более чем 100 спортивных приложениях (беговые трекеры, фитнес-программы, workout-таймеры и другое) по всей России. Для исследования среднего чека и продаж использовались данные 6000 касс «Эвотор» в спортивных организациях в феврале 2025 и 2024 годов.