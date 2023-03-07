Краснодар стал лидером России по росту цен на вторичное жилье

В прошлом году стоимость квартир на вторичке в РФ постепенно снижалась в течение восьми месяцев. Продавцы делали скидки, ожидая обвал цен на квартиры на фоне снижения спроса.

Однако с начала 2023 цены на вторичное жилье снова начали увеличиваться. За прошедший месяц больше всего стоимость вторички выросла в Краснодаре — на 7,5%, Челябинске — на 4,6% и Нижнем Новгороде — на 3,5%. В Екатеринбурге вторичное жилье подорожало на 2,7%, в Санкт-Петербурге — на 1,6%.

По мнению экспертов, рост цен на вторичку в России связан с повышением спроса, который в последнее время вырос в среднем на 4%. Это связано с ростом ипотечной ставки по льготной программе на жилье в новостройках, с 1 января она увеличилась с 7% до 8%.

Кроме того, по новым правилам застройщики больше не могут субсидировать ипотеку до 0,1%. Теперь строительные компании могут снизить ставку по ипотечному кредиту через банк до 5,5%.

По словам аналитиков, стабильность рынка квартир на вторичке напрямую зависит от ставок по ипотеке, пишет «Известия».

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