Краснодар поднялся на 26 позиций в рейтинге городов по качеству жизни

Финансовый университет при Правительстве РФ провел мониторинг городов по качеству жизни. По итогам 2025 года в рейтинг вошли несколько городов Краснодарского края.

При составлении рейтинга, в первую очередь, учитывали уровень материального благополучия и доступность жилья в городах, качество медицинского обслуживания и состояние экологической среды, в том числе качество воды, воздуха, переработки отходов.

Краснодар поднялся на 17 место с индексом 63,6, год назад краевой центре был на 43 месте. Кроме того, на восьмом месте рейтинга оказался Новороссийск с индексом 66,2. В 2024 году он занимал только 23 место.

В первую пятерку городов с самым высоким качеством жизни вошли Москва, Севастополь, Грозный, Сочи и Санкт-Петербург. Сочи с индексом 70,9 остался на прежнем месте, по сравнению с данными рейтинга за 2024 год.

Жители Краснодара и Сочи отмечают высокую самооценку уровня материального благополучия. В Новороссийске и Сочи, согласно исследованию, у жителей меньше всего нареканий вызывает состояние экологии и обращение с ТБО. Кроме того, сочинцы удовлетворены работой школ, колледжей и вузов, а также реже жителей других городов жалуются на качество медицинских услуг.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодар занял 43 место по качеству жизни среди городов РФ по итогам 2024 года. Среди основных проблем, снижающих качество жизни в краевой столице, специалисты выделяли экологию, условия ведения бизнеса, образование, культуру.

