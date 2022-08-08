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Краснодар и Новороссийск стали лидерами среди городов РФ по объему ввода жилья в 2021 году

Экономика
08.08.2022 07:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-i-novorossijsk-stali-liderami-sredi-gorodov-rf-po-obemu-vvoda-zhilya-v-2021-godu
Краснодар и Новороссийск стали лидерами среди городов РФ по объему ввода жилья в 2021 году
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Согласно исследованию, в прошлом году в России ввели в эксплуатацию 92,56 млн кв. метров жилья. Это на 12,7% выше аналогичного показателя за 2020 год.

По мнению экспертов, самый большой объем жилья по общей площади на человека в 2021 году ввели в Краснодаре — 2,52 и в Новороссийске — 1,82.

На третьем месте рейтинга расположился Южно-Сахалинск — 1,40, следом идет Тюмень — 1,28. На пятом месте Ростов-на-Дону — 1,26.

Москва на 43 месте рейтинга — 0,62, Санкт-Петербург — на 41 месте — 0,64, Сочи на 46 месте — 0,59.

По данным исследования, в прошлом году в Краснодаре ввели в эксплуатацию 2 млн 617 тыс. кв. метров жилья, а в Новороссийске — 620 тыс. кв метров, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Краснодар и Сочи обогнали Санкт-Петербург по снижению стоимости вторичного жилья.

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