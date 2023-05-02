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Краснодар 3 мая примет этап международного мотомарша «Дороги Победы»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-3-maya-primet-etap-mezhdunarodnogo-motomarsha-dorogi-pobedy
Краснодар 3 мая примет этап международного мотомарша «Дороги Победы»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В рамках мероприятия, приуроченного к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, мотоциклисты соберутся в 12:00 на пересечении улиц Аэродромной и Рылеева, чтобы возложить цветы к обелиску советским воинам.

В 12:30 участники мотомарша отправятся из краевой столицы в Кореновск. Южный этап марша «Дорогами Победы» проходит от Сочи до Вязьмы (Смоленская область). В общей сложности участники мотомарша проедут более 10 тыс. км.

По словам организаторов акции по всему маршруту будут обязательные остановки у памятников военной истории, где будут чтить память погибших солдат минутой молчания и возлагать цветы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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