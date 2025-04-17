Красная Поляна, Архыз и Домбай стали популярными горнолыжными курортами России

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Россияне всё чаще выбирают для активного зимнего отдыха отечественные курорты. С декабря по середину апреля мобильный трафик в горнолыжных локациях вырос на 16%, а турпоток — на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом больше всего путешественников привлекает горный кластер Сочи, где наиболее развита гостиничная и цифровая инфраструктура. К такому выводу пришли аналитики МегаФона и Корпорации Туризм.РФ по итогам совместного исследования.

Красная Поляна остаётся самым популярным круглогодичным курортом страны. По итогам горнолыжного сезона 2024-2025 мобильный трафик россиян здесь вырос почти на четверть (+24%). Чаще всего сюда приезжают лыжники и сноубордисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. В целом специалисты МегаФона модернизировали в горном кластере Сочи порядка 80 базовых станций. Работы затронули посёлки Красная Поляна и Эсто‑Садок, трассы и подъёмники, зоны отдыха, торговые комплексы и железнодорожные пути. Скорость мобильного интернета в низовье курортного комплекса теперь достигает рекордных для горнолыжной локации 225 Мбит/с, а в горном массиве — 160 Мбит/с.

На вторую и третью строчку рейтинга вырвались курорты Карачаево-Черкесии — за год Архыз и Домбай показали рост потребления мобильного трафика на 23% и 9% соответственно, что позволило им в этом сезоне обойти популярные сибирские зимние курорты. Чтобы скорость интернета оставалась высокой даже во время пиковой нагрузки, в Архызе установили дополнительное телеком-оборудование и модернизировали текущую цифровую инфраструктуру. Изменения охватили не только горнолыжные курорты, но и торговые точки, культурные и религиозные учреждения. На базовых станциях задействован LTE-2100 — диапазон частот, который эффективен для расширения ёмкости сети. По данным оператора, самые частые гости курортов Карачаево-Черкессии — жители Юга России и Поволжья.

Четвертое место занимают трассы Приэльбрусья, которые особенно популярны у туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда. На трассах высшей точки Европы путешественники «прокачали» на 9% больше дата-трафика, чем годом ранее. К началу сезона техническая служба оператора провела работы, после которых максимальная скорость мобильного интернета выросла на 10% и составила более 80 Мбит/с.

Замыкает топ-5 горнолыжных курортов России Шерегеш, который показал рост на 13% по потреблению мобильного интернета. Здесь перед стартом катаний за счёт нового современного телеком-оборудования увеличилась ёмкость сети и повысилась скорость передачи данных. Чаще остальных трассы Шерегеша выбирают жители Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.

«Стабильная мобильная связь в горах — это не только комфорт, но и безопасность. Туристы и местные жители в любой момент имеют возможность связаться с близкими, а также с круглосуточными экстренными службами. Качественная телеком-инфраструктура теперь есть на всех популярных горнолыжных комплексах России. Интернет стал быстрее на горе Морозной на Камчатке, в хабаровском Хехцире и мурманском “Большом Вудъявре”. На курорте “Ергаки” мы первые провели связь, а сейчас готовится к запуску оборудование на новом курорте “Мамисон” в Северной Осетии», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

«Ещё 15 лет назад Сочи ассоциировался исключительно с пляжным отдыхом в летний период. Олимпиада и последующий небывалый всплеск внутреннего туризма сделали город местом круглогодичного отдыха миллионов туристов. Прибрежный и горный кластеры стали примером для всей страны, как нужно развивать туристические территории. И сегодня, отмечая рост популярности горнолыжного туризма, можно констатировать, что в России формируются новые точки притяжения туристов, и это, безусловно, важный тренд», — сообщил Дмитрий Смиркин, директор по связям с общественностью и маркетингу Туризм.РФ.

По данным оператора, в основном отдых в горах предпочитают мужчины в возрасте 36-45 лет. Эта группа путешественников потребляет 57% от всего мобильного трафика в зимних курортных локациях. Тем не менее, количество женщин на горнолыжных трассах растёт, и в сравнении с прошлым годом их число увеличилось на 11%.

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