Крайизбирком: общая активность избирателей на Кубани в первый день – 35,79%
Политика
15.03.2024 21:42
В избирательной комиссия Краснодарского края сообщили об активности избирателей по итогам первого дня выборов президента РФ.
По данным на 20:00 15 марта, общая активность избирателей составила 35,79%.
Голосование продлится еще в течение двух дней: 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе избирательной комиссия Краснодарского края.
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