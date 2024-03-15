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Крайизбирком: общая активность избирателей на Кубани в первый день – 35,79%

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krajizbirkom-obshhaya-aktivnost-izbiratelej-na-kubani-v-pervyj-den-35-79
Крайизбирком: общая активность избирателей на Кубани в первый день – 35,79%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В избирательной комиссия Краснодарского края сообщили об активности избирателей по итогам первого дня выборов президента РФ.

По данным на 20:00 15 марта, общая активность избирателей составила 35,79%.

Голосование продлится еще в течение двух дней: 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе избирательной комиссия Краснодарского края.

Читайте также: в Центре общественного наблюдения подвели итоги первого дня работы на выборах.

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