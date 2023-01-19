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Краевые соревнования юных хоккеистов стартуют 21 января в Краснодаре

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kraevye-sorevnovaniya-yunyh-hokkeistov-startuyut-21-yanvarya-v-krasnodare
Краевые соревнования юных хоккеистов стартуют 21 января в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Открытие краевых соревнований «Золотая шайба» пройдет во дворце Ice Palace. В них примут участие спортсмены в возрасте 16 и 17 лет.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов отметил, что в регионе хоккеем занимаются порядка 2,8 тыс. человек.

«Хоккей — один из базовых видов спорта на Кубани. Им занимаются почти 2,8 тыс. спортсменов, в том числе более 1 тыс. в 12 отделениях 11 городов и районов края. Ежегодно мы проводим около 15 краевых мероприятий. Это чемпионаты, первенства и соревнования для юных хоккеистов «Золотая шайба», — сказал Власов.

Состязания среди хоккеистов старшей группы проведут с 25 по 29 января в станице Кущевской. Там же с 1 по 5 февраля пройдут соревнования средней возрастной группы, а с 8 по 12 февраля — младшей.

В текущем году «Золотую шайбу» проводят и в рамках федеральной акции «Русский каток». Цель — объединить жителей разных регионов и вдохновить их встать на коньки.

Министр спорта Кубани Серафим Тимченко подчеркнул, что в крае активно развиваются зимние виды спорта — хоккей, фигурное катание, бобслей, санный спорт.

«Золотая шайба» соберет участников разных возрастных групп — от младших до старших. Уверен, у ребят боевой настрой. Желаю всем удачи и энергии для достижения намеченных целей», — цитирует Тимченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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