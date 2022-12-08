Краевой турнир по спортивной акробатике памяти Светланы Кушу завершится 9 декабря

В разгаре в Краснодаре краевой турнир по спортивной акробатике. Посвящен памяти Заслуженного мастера спорта, многократной чемпионки мира и Европы Светланы Кушу, проходит уже 14 лет.

В зале на стадионе «Кубань» выступают 260 спортсменов из Краснодара, Новороссийска, Тимашевска и Курганинска. Сегодня, 8 декабря, второе упражнение из трех. Турнир завершится 9 декабря. В стартовый день акробаты показали, как умеют держать баланс.

«Балансовое легче, чем второе. За счет того, что его сложнее держать, не везде получается достаивать и часто сгибаются локти», — поделилась участница соревнований Виктория Скиба.

«У нас настрой хороший, все хорошо. Самое главное для нас — выполнить разряд», — сказала участница соревнований Елизавета Балакло.

Возраст участников — от 8 до 18 лет. Здесь можно увидеть выступления спортсменов второго разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров. Свои программы на турнире показывают женские, мужские и смешанные пары, женские тройки и мужские четверки.

«Программа обкатана. Работали по ней весь год. В будущем будут новая программа и новый состав. Будет все гораздо сложнее. Мы будем выступать по первому взрослому разряду», — рассказал участник соревнований Арсений Волынко.

«Это работа на будущее, на перспективу. У нас сезон не завершается, он идет постоянно, непрерывно», — сказал судья всероссийской категории Юрий Комяков.

После этих стартов часть акробатов уедет на всероссийские соревнования в Москву. А в январе пройдут чемпионат и первенство Кубани.