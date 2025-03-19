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Краевая недельная профилактическая операция «Автобус» проходит в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kraevaya-nedelnaya-profilakticheskaya-operatsiya-avtobus-prohodit-v-sochi
Краевая недельная профилактическая операция «Автобус» проходит в Сочи
Видео канала «Кубань 24»

Краевая профилактическая операция «Автобус» — это мероприятие, направленное на предупреждение нарушений правил дорожного движения.

Проводить ее сотрудники Госавтоинспекции будут вплоть до 23 марта: каждый день они проверяют состояние общественного транспорта перед его выходом на рейс, а также документы на него и самого водителя.

В первый день операции инспекторами было составлено семь административных материалов, в том числе один — в отношении должностного лица. Также один автобус помещен на специализированную стоянку.

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