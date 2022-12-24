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Краевая комиссия проверила готовность горнолыжных курортов Сочи к зимнему сезону

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kraevaya-komissiya-proverila-gotovnost-gornolyzhnyh-kurortov-sochi-k-zimnemu-sezonu
Краевая комиссия проверила готовность горнолыжных курортов Сочи к зимнему сезону
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась провел совещание с руководителями органов власти и контролирующих организаций.

«На «Красной Поляне» на высоте более 2 тыс. метров уже открылась часть трасс, открытие остальных курортов планируется на следующей неделе, поэтому у нас с вами остается совсем немного времени для завершения всех подготовительных мероприятий к приему туристов», — сказал Галась.

Он отметил, что загрузка отелей в горной части Сочи дойдет до 90%, поэтому важно обеспечить гостям качественный, безопасный и комфортный отдых.

Вице-губернатор Кубани Александр Руппель проинспектировал готовность горного кластера и аэропорта Сочи в период пиковых нагрузок.

«Этой зимой курорт Сочи вновь станет основной точкой притяжения для российских туристов. Международный аэропорт здесь продолжает оставаться единственным авиахабом на Юге страны», — сообщил Руппель.

Он добавил, что в новогодние праздники сочинский аэропорт примет около 570 тыс. пассажиров, в том числе транзитных. Для быстрого и комфортного обслуживания в воздушной гавани курорта открыли новую входную группу. В дни пиковых нагрузок к работе привлекут волонтеров.

Перед началом зимнего сезона в Сочи ввели дополнительные меры безопасности. К новогодним праздникам в городе оптимизируют расчеты полицейских, казаков и общественников.

Сейчас загрузка отелей в Красной Поляне составляет около 60%. Наиболее высоким спросом пользуются отели высшей категории. Уровень бронирования в них составляет более 90%.

«В среднем номерной фонд региона на новогодние праздники забронирован на 44%. При этом гостиницы в горных частях края – более, чем на 70%», — сказал врио министра курортов и туризма края Михаил Зарицкий.

Муниципальные штабы по проведению зимнего сезона также создали в Мостовском и Апшеронском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в горах Красной Поляны 23 декабря открыли горнолыжный сезон.

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