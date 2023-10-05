КP.RU: причиной вражды Шатунова и Разина стала недвижимость в Сочи

Причиной вражды между солистом «Ласкового мая» Шатуновым и продюсером Андреем Разиным стали деньги, вложенные в пансионаты Сочи.

По словам руководителя компании «Ру-концерт» Евгения Морозова, речь шла о сумме около 10 млрд рублей по нынешнему курсу, которые неудачно инвестировал Разин.

Как выяснилось, в самом начале деятельности группы «Ласковый май» Андрей Разин выплачивал артистам небольшие суммы на проживание и питание. Остальные деньги он хранил у себя и инвестировал в недвижимость.

Сумма, которую заработал Юрий Шатунов, приблизилась к 100 миллионам евро — более 10 млрд рублей по нынешнему курсу. Однако музыканту эти деньги не выплатили. Разин купил на них 15 пансионатов в Сочи, а затем продал в неудачный момент, когда цены на недвижимость в Сочи снизились до минимума.

От всех этих 100 млн евро Шатунов получил 10 млн долларов (971 млн рублей по текущему курсу), когда ушел из группы. По данным СМИ, высокие заработки пришли к Юрию Шатунову в последние десять лет его жизни, когда он снова начал выступать и собирать большие залы, пишет «Комсомольская правда».

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