Кот-нелегал в Новороссийске может стать героем «Приключений итальянцев в России»

Кот из Стамбула, прибывший на российском судне в порт Новороссийска, не может покинуть таможенную зону из-за отсутствия необходимых документов.

Бездомный кот из Стамбула, тайно проникший на российское судно, с 11 марта находится в порту Новороссийска. Экипаж обнаружил животное во время рейса, услышав мяуканье из контейнера, и назвал его Бураком.

«Он пока по-прежнему в порту. Жив-здоров усилиями наших сотрудников, которые его кормят-поят и очень надеются на скорое разрешение вопроса, чтобы найти ему новый дом. Обратились в Россельхознадзор, курирующий контрольные процедуры, которые надо пройти коту», — сообщили в компании FESCO.

Представители компании пояснили, что для выхода животного из порта требуется осмотр государственного ветеринара, так как частные специалисты не имеют доступа в пограничную зону. Возвращение кота в Турцию также невозможно без соответствующих документов.

«Обратно без документов его тоже непонятно, как везти, турецкие таможенники зададут те же самые вопросы: «На основании чего вы привезли незадекларированное животное без документов?». В итоге он может оказаться в ситуации, как тот герой советской комедии «Приключения итальянцев в России», который летал туда-обратно без паспорта», — цитирует сообщение компании РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кот Бурак зайцем приплыл из Стамбула в Новороссийск на контейнеровозе.

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