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Кот Мостик приехал в Туапсинский район на встречу с воспитанниками «Орленка»

Общество
17.08.2022 13:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/kot-mostik-priehal-v-tuapsinskij-rajon-na-vstrechu-s-vospitannikami-orlenka
Видео канала «Кубань 24»

Талисман Крымского моста взял в дорогу запас паштета, заводную мышь и пресс-атташе. Впечатления кота от поездки можно узнать в его блоге: пожевал травы родной, кубанской и стал участником фотосессий.

Мостик — ровесник грандиозной крымской стройки. Котенок, которого подкинули рабочим, стал их негласным инспектором. А когда путепровод запустили, кот ушел в самостоятельное плавание, чтобы продолжать завоевывать популярность в сети.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту появился 10-метровый портрет кота Мостика.

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