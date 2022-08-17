Кот Мостик приехал в Туапсинский район на встречу с воспитанниками «Орленка»

Видео канала «Кубань 24»

Талисман Крымского моста взял в дорогу запас паштета, заводную мышь и пресс-атташе. Впечатления кота от поездки можно узнать в его блоге: пожевал травы родной, кубанской и стал участником фотосессий.

Мостик — ровесник грандиозной крымской стройки. Котенок, которого подкинули рабочим, стал их негласным инспектором. А когда путепровод запустили, кот ушел в самостоятельное плавание, чтобы продолжать завоевывать популярность в сети.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту появился 10-метровый портрет кота Мостика.