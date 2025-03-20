Косули начали массово выходить к людям под Новороссийском

С наступлением весны местные жители в районе Абрау-Дюрсо начали замечать косуль, одну из них даже сбил автомобиль.

Очевидцы пытаются выяснить причины — гнались за животным шакалы или она вышла к людям по другим причинам.

«Сейчас идет миграция местного значения. Косули обычно живут в горах и в весенне-летний период спускаются вниз, к полям, на которых они кормятся и растят потомство», — рассказал главный госинспектор министерства природных ресурсов Краснодарского края Александр Сорокин.

Именно это передвижение косуль в лесостепную зону наблюдается в Абрау-Дюрсо. Скоро так же начнет мигрировать кавказский благородный олень — он будет передвигаться к полям, на которых даст потомство, пишет газета «Жизнь Абрау».

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