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Космический парк открыли в Славянске-на-Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kosmicheskij-park-otkryli-v-slavyanske-na-kubani
Космический парк открыли в Славянске-на-Кубани
Фото t.me/minkovaanna23

Инновационная площадка начала работу на базе Центра дополнительного образования.

«Сердце Космопарка — стационарный цифровой планетарий на 30 мест. Здесь для ребят будут показывать полнокупольные научные фильмы с эффектом полного погружения. Также для юных славянцев работает космический класс с антенным комплексом для приема и расшифровки сигналов со спутников. На территории парка — своя метеостанция, специальное оборудование для изучения астрономии», — написала вице-губернатор Кубани Анна Минькова в Telegram.

Центр допобразования в Славянске-на-Кубани входит во Всероссийскую сеть школьных спутниковых мониторинговых станций, всего по стране их около 20. Славянская станция — самая южная.

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