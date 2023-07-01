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Короткое замыкание: эксперт объяснил, почему нельзя класть смартфон в холодильник

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/korotkoe-zamykanie-ekspert-obyasnil-pochemu-nelzya-klast-smartfon-v-holodilnik
Короткое замыкание: эксперт объяснил, почему нельзя класть смартфон в холодильник
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

В жару смартфон может перегреться и перестать работать. Многие пытаются «спасти» гаджет, положив его в холодильник. Однако для техники это может быть еще опаснее.

По словам автора и ведущего программы «Чудо техники» Сергея Малоземова, такая «реанимация» может привести к короткому замыканию.

«Перегрев опасен для батареи телефона, но идея засунуть гаджет в холодильник абсурдна и смешна. Холодильник — это то место, где устройство может подвергнуться слишком сильному охлаждению. Как результат, когда вы его достанете, то начнется процесс конденсации влаги из воздуха на телефоне. Это может привести к короткому замыканию. Не каждый телефон рассчитан на такие перегрузки», — объяснил Малоземов.

Охлаждать перегревшийся смартфон он порекомендовал в тени. Он отметил, что в большинстве случаев, телефону достаточно полежать в тени около пяти минут, чтобы снова начать работать, сообщает радио Sputnik.

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