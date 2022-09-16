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Координатор краевого исполкома ОНФ Юлия Третьяк: фотовыставка «Открой глаза» отражает судьбы людей

Культура
16.09.2022 09:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/koordinator-kraevogo-ispolkoma-onf-yuliya-tretyak-fotovystavka-otkroj-glaza-otrazhaet-sudby-lyudej
Видео канала «Кубань 24»

Краснодарцы могут увидеть фото прославленных героев Донбасса на фотовыставке «Открой глаза». На снимках — павшие Гиви, Моторола, Батя и мирные граждане Донецкой народной республики, которые каждый день выживают под снарядами ВСУ.

Всмотреться в их глаза приходят и молодежь, и люди старшего возраста. Организатором выставки выступило региональное отделение Общероссийского народного фронта.

«Сама по себе выставка с особым смыслом. Она отражает судьбы людей, которые живут в Донбассе. Мы надеемся на то, что краснодарцы и гости Кубани не окажутся равнодушными, и каждый сможет и захочет оказать посильную помощь», — сказала координатор регионального исполкома ОНФ в Краснодарском крае Юлия Третьяк.

На выставке представлены работы военных корреспондентов. Автор большинства из них — известный фотограф из Донецка Денис Григорюк. Ознакомиться с работами мастеров военного репортажа можно будет еще в течение трех дней.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре выставка «Открой глаза» будет работать до 19 сентября.

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