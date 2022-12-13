Концерты, мастер-классы, ярмарки: 15 декабря в Анапе отметят День города

Организаторы подготовили для жителей и гостей курорта серию мероприятий в разных локациях на протяжении всего дня.

Так, в 9:00 в сквере «Россия» пройдет торжественное поднятие флага. В 10:00 в лаундж-зоне на Центральном пляже состоится зарядка для всей семьи. В 12:00 начнется мастер-класс «Создание подарка», в 14:00 лекция по истории, а в 16:00 развлекательная программа для детей с участием аниматоров.

Вечером, в 17:00 прозвучит инструментальная музыка, в 18:00 покажут фильм «Елки». В это же время в парке 30-летия Победы откроется гастрономическая ярмарка.

Кроме того, в 14:00 на сцене «Ракушка» стартует благотворительный концерт. В нем примут участие местные артисты.

В завершении Дня города на Театральной площади выступят арт-группа Celebra и симфо-группа «Гольфстрим». Концерт пройдет с 18:45 до 20:00. Кроме того, в этот день зажгут главную городскую елку и все новогодние инсталляции, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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