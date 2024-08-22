Концерты, конкурсы, выставки: как в Геленджике отметят День города

Геленджик 24 августа отметит 193-й день рождения. В честь праздника на курорте проведут множество мероприятий для детей и взрослых.

Так, в 10:00 в историко-краеведческом музее на улице Островского, 1 откроют экспозицию «Геленджик через года, через столетие». В это же время на Аллее звезд откроется выставка ремесленников.

Также в 10:00 на пляже около кафе «Зоя» для семей проведут конкурс «Семья в панамках», а на пляже 2К24 — турнир по пляжному волейболу.

Позже, в 15:00, творческие коллективы городского Дворца культуры начнут праздничный концерт. А в 16:30 состоится торжественное открытие Дома ремесленников — он расположен на набережной санатория имени Ломоносова, рядом с улицей Красивой.

Вечером, в 20:00, для жителей и гостей курорта проведут кинопоказы в рамках «Ночи кино». Посмотреть фильмы можно в микрорайонах:

Голубая бухта: угол улиц Просторная и Малиновая;

Парус: спортивная площадка;

Северны: спортивная площадка возле дома № 174.

Посетить все мероприятия может каждый желающий, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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