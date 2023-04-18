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Концерт критиковавшей СВО группы «ГРОТ» отменили в Краснодаре за час до выступления

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kontsert-kritikovavshej-svo-gruppy-grot-otmenili-v-krasnodare-za-chas-do-vystupleniya
Концерт критиковавшей СВО группы «ГРОТ» отменили в Краснодаре за час до выступления

Концерт российской рэп-группы из Омска в краевом центре должен был состояться 17 апреля в The Rock Bar на улице Горького. Однако мероприятие отменили внезапно для музыкантов и посетителей концерта.

«Друзья, мы уже находимся в Краснодаре на площадке, уже приехали и за час до начала концерта директору клуба поступил звонок с требованием отменить наш концерт. Мы ничего не смогли с этим сделать», — рассказали солисты группы «ГРОТ» в Telegram.

Солисты рэп-группы пообщались с поклонниками на улице Горького и раздали автографы.

Концерты группы «ГРОТ» ранее отменяли и в других российских городах, поэтому музыканты приняли решение отменить оставшиеся концерты в Ростове-на-Дону и Воронеже.

Официальная причина отмены концерта группы «ГРОТ» в Краснодаре неизвестна. Вероятно, она может быть связана с политической позицией музыкантов. В аккаунте группы в соцсетях они критиковали проведение специальной военной операции на Украине.

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