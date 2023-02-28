Концерт Анны Нетребко на Тайване отменили из-за негативной реакции общественности

Концерт должен был пройти 5 марта в Национальном концертном зале Тайваня.

Новость о предстоящем выступлении Анны Нетребко вызвала возмущение местных антироссийских активистов. Они обратили внимание на то, что ранее оперная певица поддерживала президента России Владимира Путина.

Министерство культуры Тайваня попросило с пониманием отнестись к мнению излишне политизированной части общества, поэтому национальный симфонический оркестр объявил об отмене концерта, говорится в сообщении на сайте оркестра.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Баварская государственная опера прекратила сотрудничество с Анной Нетребко. О прекращении сотрудничества с кубанской оперной дивой 1 марта 2022 года сообщил управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни. Позже в «Метрополитен-опера» заменили Анну Нетребко из-за отказа отречься от поддержки Путина.

Летом 2022 года в Штутгарте отменили концерт Анны Нетребко из-за «угрозы общественной безопасности».