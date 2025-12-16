Константин Вернер: я совершил около 400 роуп-прыжков за восемь лет

Гости программы «Хорошее утро» — основатель фестиваля «Ахмет Экстрим Фест» Константин Вернер и режиссер фильма «Увидимся» Наталья Будкова.



В Краснодаре 20 декабря состоится показ фильма «Увидимся». Картина рассказывает об истории фестиваля роуп-джамперов, который проходит на горе Ахмет в Карачаево-Черкесии. В студии гости рассказали об истории фильма, приоткрыли завесу тайны и поделились несколькими история, которые легли в основу создания фильма.

Также вместе с ведущими обсудили, что же такое роуп-джампинг, и примерили на себя снаряжение для прыжка.