Константин Мержоев: люди идут в горы, чтобы взять свою внутреннюю вершину

Гости программы «Детали» — руководитель ГБУ «Центр туризма и экскурсий» министерства образования и науки Краснодарского края Константин Мержоев, инструктор-проводник детско-юношеского туризма Алексей Василенко, инструктор детско-юношеского туризма Алексей Винокуров.



Международный день гор отмечается 11 декабря. Он был установлен Генеральной Ассамблей ООН в январе 2003 года. В Краснодарском крае уникальный природный ландшафт, треть которого — это горы Западного Кавказа. На Кубани много горных территорий, находящихся под особой охраной государства. Это Кавказский государственный природный биосферный заповедник, Сочинский национальный парк, горный массив Фишт. Все являются точками притяжения любителей горного туризма. О его развитии в крае поговорили в «Деталях».