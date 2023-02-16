Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
Трех рысей поместили в центре воспроизводства редких видов животных.
Зверей изъяли вместе с другими животными у жителя Кубани. Специалисты считают, что диких животных планировали использовать для фотографирования с отдыхающими.
Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что рыси приехали потерянные, напуганные и худые. Сейчас они освоились, набрали вес и сменили шубку. Рыси быстро привыкли к вольеру. Имена животным сотрудники еще не придумали.
«У всех троих разные характеры: один из самцов более строгий, а самочка осторожничает, но в основном с незнакомыми людьми. Ведь с киперами рыси быстро нашли общий язык, уже привыкли к расписанию кормлений, научились пользоваться перегонками, но еще немного побаиваются громких звуков», — рассказали в зоопарке.
Знакомить животных с посетителями будут постепенно, чтобы не вызывать у рысей стресс, сообщает РИА «Новости».
Читайте также: спасенный из заброшенного сафари-парка в Сочи медведь Винни переехал в «многоэтажку».
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
- Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75