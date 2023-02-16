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Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/konfiskovannyh-u-zhitelya-krasnodarskogo-kraya-rysej-poselili-v-moskovskom-zooparke
Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
Фото unsplash.com

Трех рысей поместили в центре воспроизводства редких видов животных.

Зверей изъяли вместе с другими животными у жителя Кубани. Специалисты считают, что диких животных планировали использовать для фотографирования с отдыхающими.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что рыси приехали потерянные, напуганные и худые. Сейчас они освоились, набрали вес и сменили шубку. Рыси быстро привыкли к вольеру. Имена животным сотрудники еще не придумали.

«У всех троих разные характеры: один из самцов более строгий, а самочка осторожничает, но в основном с незнакомыми людьми. Ведь с киперами рыси быстро нашли общий язык, уже привыкли к расписанию кормлений, научились пользоваться перегонками, но еще немного побаиваются громких звуков», — рассказали в зоопарке.

Знакомить животных с посетителями будут постепенно, чтобы не вызывать у рысей стресс, сообщает РИА «Новости».

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